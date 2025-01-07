Следователи выясняют, как туристы на снегоходах провалились под лед

Карельский Следком проводит проверку по факту происшествия с туристами на озере Кончезеро.

«Организована проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)»,

- добавили в ведомстве.

Как предварительно установили в Следкоме, вечером 6 января 11 человек отправились с территории туристической базы в Прионежском районе на снегоходах по акватории озера Кончезера. Приблизительно в 18 часов четыре снегохода попали в полынью, несколько участников поездки оказались в воде.

Никто не погиб, все спасены. Туристов осмотрели медики, их здоровью ничего не угрожает. В причинах произошедшего разбираются следователи. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

Ранее в Карелии перевернулся автобус с туристами, пострадали люди. // фото пресс-службы СУ СК по Карелии