Уголовное дело завели после ЧП с туристами на Кончезере в Карелии

ЧП с туристами на Кончезере стало уголовным делом. Карельские следователи завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сегодня сообщили в СК по Карелии.

ЧП произошло вечером 6 января в Прионежском районе. Туристическая группа в составе 10 человек, а также инструктор загородной базы отправились по озеру Кончезеро на шести снегоходах.

Приблизительно в 18 часов четыре снегохода попали в полынью, в связи с чем семь человек оказались в воде. Никто из участников поездки не пострадал.

Следственные действия продолжаются. // фото пресс-службы СК по РК