Специалисты осмотрят дом на Зареке после взрыва газа

В Петрозаводске продолжают устранять последствия взрыва бытового газа в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на Луначарского. ЧП произошло вечером 6 января. Всех жильцов эвакуировали. По поручению главы республики развернут оперативный штаб. Четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести доставлены в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Погибших нет.

В доме – 56 квартир, зарегистрировано 102 человека, в том числе 17 детей. По желанию часть жильцов разместили в помещениях маневренного фонда – сейчас в общежитии на Первомайском проспекте находится 6 человек. Еще двое размещены в общежитии спортивной школы №3 на Студенческом переулке. Им будет предоставлено круглосуточное питание. Остальным жильцам оказана помощь в доставке к родственникам и знакомым.

Для ликвидации последствий взрыва газа в Петрозаводске введен режим ЧС муниципального уровня. Специалисты строительного надзора проводят обследование дома, чтобы принять решение о его возможной эксплуатации.

Продолжают работать подразделения МЧС, СК, прокуратура, полиция и другие профильные службы, администрация Петрозаводска. // фото пресс-службы главы РК