Шесть снегоходов провалились под лёд на озере Кончезеро

По информации Главного управления МЧС России по Республике Карелия сегодня в Прионежском районе на озере Кончезеро под лед провалились несколько снегоходов с людьми. Сообщение об этом поступило в службу-112 в 17.58. Провалившиеся под лед были сразу спасены. Погибших нет.





К месту происшествия выехали подразделения МЧС России, ПЧ-47 по охране п. Мелиоративный отряда противопожарной службы по Прионежскому району, а также медики. Пострадавшие доставлены на берег, им оказывают всю необходимую помощь. На месте работают 11 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.

Все провалившиеся от госпитализации отказались.

Фото: МЧС