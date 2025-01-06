06 января 2025, 23:18
Шесть снегоходов провалились под лёд на озере Кончезеро
Карельские спасатели и медики выехали для оказания помощи. Все пострадавшие спасены
По информации Главного управления МЧС России по Республике Карелия сегодня в Прионежском районе на озере Кончезеро под лед провалились несколько снегоходов с людьми. Сообщение об этом поступило в службу-112 в 17.58. Провалившиеся под лед были сразу спасены. Погибших нет.
К месту происшествия выехали подразделения МЧС России, ПЧ-47 по охране п. Мелиоративный отряда противопожарной службы по Прионежскому району, а также медики. Пострадавшие доставлены на берег, им оказывают всю необходимую помощь. На месте работают 11 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.
Все провалившиеся от госпитализации отказались.
Фото: МЧС