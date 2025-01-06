На трассе в Карелии сегодня горел рейсовый автобус с пассажирами

В Карелии на трассе загорелся рейсовый автобус с 27 пассажирами, сообщает gubdaily.ru. Происшествие случилось 6 января в 2:28 на 620 километре трассы А 119 «Вологда — Медвежьегорск» между поселками Пиндуши и Повенец. Автобус принадлежит «Карелавтотрансу».

Как рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, 27 пассажиров смогли самостоятельно выбраться из автобуса, никто не пострадал. Выгорел один квадратный метр моторного отсека.

Пассажиров доставили в Медвежьегорск и разместили в помещениях авто и железнодорожного вокзалов. Люди смогли уехать следующим рейсом в 6:20.

На пожар выезжали шестеро спасателей на двух машинах. // Фото: Губерния Дэйли.