06 января 2025, 17:25
Происшествия

Прокуратура Сортавалы начала проверку по факту взрыва газа в кафе

На место происшествия прибыл прокурор Сортавалы

 

 

В прокуратуре Сортавалы сообщили, что 6 января около 15:30 в кафе на ул. Карельской произошел взрыв бытового газа. Далее начался пожар, в результате которого один человек получил ожог руки.

На место происшествия прибыл прокурор Сортавалы Антон Гриманов.

Напомним, сегодня днем глава Сортавальского муниципального района Сергей Крупин сообщил на своей странице о пожаре в кафе. 

После проверки будет решено, нужны ли меры прокурорского реагирования и какие.

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новости Карелии
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взрыв в кафе
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