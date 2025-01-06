06 января 2025, 17:25
Прокуратура Сортавалы начала проверку по факту взрыва газа в кафе
На место происшествия прибыл прокурор Сортавалы
В прокуратуре Сортавалы сообщили, что 6 января около 15:30 в кафе на ул. Карельской произошел взрыв бытового газа. Далее начался пожар, в результате которого один человек получил ожог руки.
На место происшествия прибыл прокурор Сортавалы Антон Гриманов.
Напомним, сегодня днем глава Сортавальского муниципального района Сергей Крупин сообщил на своей странице о пожаре в кафе.
После проверки будет решено, нужны ли меры прокурорского реагирования и какие.