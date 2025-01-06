Прокуратура Сортавалы начала проверку по факту взрыва газа в кафе

В прокуратуре Сортавалы сообщили, что 6 января около 15:30 в кафе на ул. Карельской произошел взрыв бытового газа. Далее начался пожар, в результате которого один человек получил ожог руки.

На место происшествия прибыл прокурор Сортавалы Антон Гриманов.

Напомним, сегодня днем глава Сортавальского муниципального района Сергей Крупин сообщил на своей странице о пожаре в кафе.

После проверки будет решено, нужны ли меры прокурорского реагирования и какие.