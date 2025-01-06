06 января 2025, 16:46
Происшествия

Кафе горит в главном туристическом городе Карелии

Глава Сортавальского района сообщил о возгорании в кафе

 

 

Горит кафе "Аркобалено" в городе Сортавала. Об этом сообщил глава администрации Сортавальского муниципального района Карелии Сергей Крупин.

"Все службы находятся на месте. Пострадавших нет, угрозы распространения огня нет. Ситуацию держу на контроле", 

- написал на своей странице глава Сортавальского района. 

Сергей Крупин опубликовал видео пожара. 

Подробностей о пожаре из других источников пока нет. // Видео: Сергей Крупин. 

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новости Карелии
сортавала
горит кафе