06 января 2025, 16:46
Кафе горит в главном туристическом городе Карелии
Глава Сортавальского района сообщил о возгорании в кафе
Горит кафе "Аркобалено" в городе Сортавала. Об этом сообщил глава администрации Сортавальского муниципального района Карелии Сергей Крупин.
"Все службы находятся на месте. Пострадавших нет, угрозы распространения огня нет. Ситуацию держу на контроле",
- написал на своей странице глава Сортавальского района.
Сергей Крупин опубликовал видео пожара.
Подробностей о пожаре из других источников пока нет. // Видео: Сергей Крупин.