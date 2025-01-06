Кафе горит в главном туристическом городе Карелии

Горит кафе "Аркобалено" в городе Сортавала. Об этом сообщил глава администрации Сортавальского муниципального района Карелии Сергей Крупин.

"Все службы находятся на месте. Пострадавших нет, угрозы распространения огня нет. Ситуацию держу на контроле",

- написал на своей странице глава Сортавальского района.

Сергей Крупин опубликовал видео пожара.

Подробностей о пожаре из других источников пока нет. // Видео: Сергей Крупин.