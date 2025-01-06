Человек погиб в страшном пожаре в Карелии

Следователи Медвежьегорского отдела следкома России по Карелии проводят проверку по факту гибели человека при пожаре. Ночью 6 января в поселке Пудожгорский Пудожского района произошло возгорание в частном доме. При тушении пожара обнаружено тело мужчины.

Следователи установили личность мужчины: это местный житель, 1957 года рождения. На теле погибшего повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара называется неосторожное обращение с огнём.

В рамках доследственной проверки назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего пожара. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что нарушение правил пожарной безопасности может привести к возникновению пожара и гибели людей. // Фото: следком Карелии.