Внимание вверх: в Петрозаводске начался период опасных сосулек

Утром 6 января в единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска поступило три обращения от горожан об опасных сосульках, свисающих с крыш домов.

Проспект Ленина, д.37: со слов заявителя во дворе дома по периметру свисают опасные сосульки. Информация передана для проверки и принятия мер в ООО "Жилой дом +".

Ул. Виданская, д. 21: с крыши дома свисают сосульки со стороны ул. Виданская. Информация передана для проверки и принятия мер в ООО "ЖХ Сервис".

Ул. Советская, д.32: над подъездами с крыши свисают опасные сосульки. Информация передана для проверки и устранения в ООО "ЖХ Сервис".

В ЕДДС призвали горжан быть внимательными и острожными. О мерах по устранению опасности не сообщается.