06 января 2025, 11:44
Внимание вверх: в Петрозаводске начался период опасных сосулек
Только за утро 6 января ЕДДС опубликовала три предупреждения
Утром 6 января в единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска поступило три обращения от горожан об опасных сосульках, свисающих с крыш домов.
Проспект Ленина, д.37: со слов заявителя во дворе дома по периметру свисают опасные сосульки. Информация передана для проверки и принятия мер в ООО "Жилой дом +".
Ул. Виданская, д. 21: с крыши дома свисают сосульки со стороны ул. Виданская. Информация передана для проверки и принятия мер в ООО "ЖХ Сервис".
Ул. Советская, д.32: над подъездами с крыши свисают опасные сосульки. Информация передана для проверки и устранения в ООО "ЖХ Сервис".
В ЕДДС призвали горжан быть внимательными и острожными. О мерах по устранению опасности не сообщается.