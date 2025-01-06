В минздраве Карелии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

Минздрав Карелии руководит оказанием медицинской помощи после дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом. Вечером 5 января принято решение двоих пострадавших в ДТП, которые находятся в ИТАР, транспортировать в Петрозаводск. Состояние больных крайне тяжелое. Это жители Брянска и Курчатова.

Пациентам оказана вся возможная в условиях Питкярантской ЦРБ помощь, но больным требовалась специализированная помощь в условиях больниц третьего уровня, сообщает республиканский минздрав. Дальнейшее лечение они будут получать в Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи и Республиканской больнице им. В.А. Баранова.

Еще двоих пациентов, жителей Смоленска, из Питкярантской ЦРБ заберет Москва. Попутно бригада из Москвы заберет жительницу Белгорода с тяжелой травмой кисти и разрывом сухожилий.

Одну из пациенток сопровождал муж. Первоначально он отказался от медицинской помощи, хотя тоже травмирован. Сейчас его обследуют и будут лечить в нейрохирургическом отделении РБ им. В.А. Баранова.

На горячую линию поступило десять звонков по ДТП от родственников пассажиров, даны ответы. // Фото: МЧС Карелии.