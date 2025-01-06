Жители поселка в Карелии трое суток живут без воды

Жители поселка Кривой порог Кемского района сообщили нашей редакции, что уже трое суток сидят без воды. До ближайшего родника - три километра, туда добираются те, у кого есть машина. Остальным приходится добывать воду из талого снега.

Об отключении водоснабжения в Кривом пороге стало известно утром 4 января. На следующий день районные власти сообщили, что проводятся работы по восстановлению водоснабжения силами МУП КТП, Кривопорожской ГЭС, АО ПСК, МУП «Кэсна», Карелкоммунэнерго. В случае необходимости подвоза воды просили оставлять заявки в ЕДДС до 15.00 по тел.: 5-46-97, 89214609689.

Однако никакого подвоза воды в поселке не организовано. Те, у кого есть личные автомобили, ездят на родник. Остальным приходится ждать окончания работ по восстановлению водоснабжения.

Жители Кривого порога сообщают, что никакой активности со стороны коммунальных служб не наблюдают. // Фото: паблик "Кемский район".