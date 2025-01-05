Автобус с туристами перевернулся в Карелии, шестеро тяжело ранены

В Питкярантском районе произошла авария с туристическим автобусом. Инцидент случился неподалеку от поселка Ляскеля, где транспортное средство перевернулось. О происшествии сообщил глава минздрава региона Михаил Охлопков.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали шесть человек, из которых пятеро получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии. Четверо пострадавших были эвакуированы в больницу Сортавалы, еще двое — в Питкярантскую центральную районную больницу.

На месте происшествия работают медицинские и экстренные службы. Ведется уточнение деталей аварии и состояния пострадавших.

Ситуация находится под контролем региональных властей, специалисты продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим. // фото: unsplash.com