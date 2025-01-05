Горящую баню в поселке Соддер тушили в течение часа

Вечером 4 января в поселке Соддер Пряжинского района на улице Школьная произошел пожар в бане. Информацию об этом опубликовали в официальном сообществе ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».

Для ликвидации возгорания на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. В тушении принимали участие четверо сотрудников ПЧ-70 из поселка Эссойла, четверо пожарных ПЧ-42 из Суоярви, а также двое добровольцев из пожарной команды поселка Соддер.

Слаженные действия пожарных позволили полностью ликвидировать огонь к 21:00. В результате происшествия пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают компетентные органы. // фото: ОПС по Пряжинскому району