Автомобиль слетел в кювет в Пряжинском районе

Днем 4 января, в 16:58, на трассе Петрозаводск — Суоярви в Пряжинском районе Карелии произошло дорожно-транспортное происшествие. Информация об аварии была опубликована в официальном сообществе ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».

На 50-м километре автодороги автомобиль вылетел с проезжей части, съехал в кювет и перевернулся на бок. Для ликвидации последствий ДТП на место прибыли два спасателя и одна единица техники из пожарной части № 67 поселка Чална. Специалисты оперативно провели отключение аккумулятора автомобиля, чтобы предотвратить возможное возгорание.

В результате происшествия никто не пострадал, погибших нет. Причины аварии и обстоятельства произошедшего уточняются. // фото: ОПС по Пряжинскому району