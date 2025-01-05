Следком Карелии проверяет нападение бродячих собак на жительницу Кеми

В Карелии следователи ведут проверку по факту нападения бродячих собак на жительницу города Кемь. Инцидент произошел 2 января, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Стая агрессивных животных атаковала женщину, причинив ей множественные укусы. После происшествия пострадавшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе карельского управления СК Евгению Швецу предоставить промежуточный отчет о результатах проверки и мерах, принятых по итогам расследования.

Процессуальная проверка находится под контролем центрального аппарата ведомства. // фото: unsplash.com