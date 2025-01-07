07 января 2025, 09:31
Происшествия

ЧС ввели в Петрозаводске после взрыва газа в жилом доме

Повреждены две квартиры в доме на Луначарского. Людей разместили в общежитиях, кто-то остановился у родных и знакомых

В столице Карелии после взрыва газа в жилом доме на Зареке введен режим ЧС, сообщила сити-менеджер Инна Колыхматова. В больнице находятся четверо пострадавших.

Жильцов дома №19 на Луначарского эвакуировали, а здание под охрану взяла полиция. Специалисты проведут обследование дома. В результате взрыва газа на четвертом этаже серьезно пострадали две квартиры. Пункт временного размещения людей организовали на базе школы.

По сообщению губернатора Артура Парфенчикова, шесть жильцов дома находятся в общежитии на Первомайской проспекте, двое – в общежитии спортшколы №3 в Студенческом переулке. Людям предоставят круглосуточное питание. Другие жильцы разместились у родных и знакомых.

На месте ЧП работают подразделения МЧС, следственный комитет, прокуратура, полиция и другие профильные службы, а также администрация Петрозаводска. // фото из телеграм-канала МЧС Карелии

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