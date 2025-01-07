Момент взрыва газа в пятиэтажном доме на Зареке попал на видео

Взрыв газа в жилой пятиэтажке в Петрозаводске попал на видео. ЧП произошло 6 января в 22:30 в доме №19 на Луначарского. Кадры опубликовал телеграм-канал «Карельский дворик».

Камера наружного наблюдения запечатлела яркую вспышку, и то, как обломки летят во двор, а в машине срабатывает сигнализация.

В результате взрыва газа в квартире на четвертом этаже разрушена межкомнатная стена. Жертв нет. В больницу доставили четверых пострадавших. По информации главы минздрава Карелии Михаила Охлопкова, один мужчина с ожогами большой площади в реанимации. Также медики оказали помощь женщине со множественными порезами и женщине с ссадинами и подозрением на сотрясение головного мозга, мужчине с ушибами.

Проверку проводит прокуратура. На месте ЧП работали следователи и криминалисты, обстоятельства произошедшего устанавливают. // фото стопкадр