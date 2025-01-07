07 января 2025, 09:19
Происшествия

Момент взрыва газа в пятиэтажном доме на Зареке попал на видео

В больнице находятся четверо пострадавших после взрыва газа в квартире и обрушения стены

Взрыв газа в жилой пятиэтажке в Петрозаводске попал на видео. ЧП произошло 6 января в 22:30 в доме №19 на Луначарского. Кадры опубликовал телеграм-канал «Карельский дворик».

Камера наружного наблюдения запечатлела яркую вспышку, и то, как обломки летят во двор, а в машине срабатывает сигнализация.

В результате взрыва газа в квартире на четвертом этаже разрушена межкомнатная стена. Жертв нет. В больницу доставили четверых пострадавших. По информации главы минздрава Карелии Михаила Охлопкова, один мужчина с ожогами большой площади в реанимации. Также медики оказали помощь женщине со множественными порезами и женщине с ссадинами и подозрением на сотрясение головного мозга, мужчине с ушибами.

Проверку проводит прокуратура. На месте ЧП работали следователи и криминалисты, обстоятельства произошедшего устанавливают. // фото стопкадр

Ранее в этом сюжете:

Жильцы возвращаются в дом на Зареке, где взорвался газ
подробнее...
Получивший ожоги при взрыве газа отправлен в Санкт-Петербург
подробнее...
Стали известны результаты обследования дома, где взорвался газ
подробнее...
14 человек, эвакуированных из дома на Зареке, перевезли в гостиницу
подробнее...
Пострадавшим при взрыве газа в Петрозаводске выплатят компенсацию
подробнее...
Специалисты осмотрят дом на Зареке после взрыва газа
подробнее...
Министр рассказал о самочувствии пострадавших при взрыве газа
подробнее...
Уголовное дело возбудили после взрыва газа в Петрозаводске
подробнее...
ЧС ввели в Петрозаводске после взрыва газа в жилом доме
подробнее...
Людей эвакуировали из дома на Зареке после взрыва газа
подробнее...
Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в Петрозаводске
подробнее...
МЧС показало фото из разрушенной в результате взрыва газа квартиры
подробнее...
Один человек пострадал при взрыве газа в Петрозаводске, троих спасли
подробнее...
Газ взорвался в жилом доме в Петрозаводске
подробнее...
Обсудить
Метки: 
взрыв газа
Зарека
новости петрозаводска
прокуратура
следователи