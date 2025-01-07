07 января 2025, 00:12
Происшествия

Людей эвакуировали из дома на Зареке после взрыва газа

Для жильцов дома №19 на Луначарского развернут пункт временного размещения

Спасатели эвакуируют жильцов дома № 19 на Луначарского в Петрозаводске, сообщил глава региона в соцсети. Для людей развернут пункт временного размещения. На место ЧП направили премьер-министра правительства Карелии Александра Чепика.

По официальным данным, газ взорвался на четвертом этаже жилого дома. В результате пострадали четыре человека.

Как сообщил глава региона Артур Парфенчиков, молодого человека с ожогами и женщину с множественными порезами, еще двоих, которых спасатели достали из-под завалов, доставили в больницу.

На месте ЧП работают экстренные службы. Предварительно, несущие конструкции дома не повреждены. // фото телеграм-канала МЧС Карелии

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