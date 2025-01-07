Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в Петрозаводске

По факту взрыва бытового газа в жилом доме на Луначарского в Петрозаводске проверку проводит прокуратура.

В телеграм-канале надзорного органа сообщается предварительная инормация. 6 января около 22:30 в жилом доме произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием, в результате которого есть пострадавшие. Между тем в МЧС сообщили, что возгорания не было. В ведомстве сообщали о четырех пострадавших. Также в результате взрыва газа обрушилась межкомнатная стена.

На место ЧП выехал прокурор города Сергей Кокорев. В ходе проверки ведомство даст оценку соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. // фото телеграм-канала МЧС Карелии