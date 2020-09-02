02 сентября 2020, 14:37
Семья из Петрозаводска два года живет в доме, которого нет
Пленники аварийного барака на улице Державина воюют с бомжами и ждут расселения
Дом № 16 по улице Державина в Петрозаводске признали аварийным 29 декабря 2017 года. А весной к людям пришли сотрудники мэрии и заявили, что жить в нем опасно — надо срочно съезжать. Правда, временное жилье предложили такое себе — загаженные комнаты в разваливающихся общагах, с удобствами на других этажах. У жителей муниципальных квартир особого выбора не было. Семьям с несовершеннолетними детьми пригрозили опекой. И лишь одна женщина решила бороться за свои права и стала пленницей аварийного барака. Подробности у "Дежурного по городу".
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