02 сентября 2020, 14:35
Новую дорожку для пешеходов на Древлянке доделают к середине сентября
Дорожку вдоль Лососинского шоссе заасфальтируют
Вдоль Лососинского шоссе в карельской столице продолжается устройство пешеходной дорожки. Работы ведутся в рамках программы поддержки местных инициатив.
Подрядчик расчистил местность и выполнил разметку. Рабочие готовят щебеночное основание и устанавливают бортовые камни. Дорожку от Ярославской улицы заасфальтируют, рассказали в мэрии. Завершить работы планируют в середине сентября.
По новой дорожке местные жители смогут добираться до остановки на улице Хейкконена.
Фото: пресс-центр администрации города