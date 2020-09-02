Новую дорожку для пешеходов на Древлянке доделают к середине сентября

Вдоль Лососинского шоссе в карельской столице продолжается устройство пешеходной дорожки. Работы ведутся в рамках программы поддержки местных инициатив.

Подрядчик расчистил местность и выполнил разметку. Рабочие готовят щебеночное основание и устанавливают бортовые камни. Дорожку от Ярославской улицы заасфальтируют, рассказали в мэрии. Завершить работы планируют в середине сентября.

По новой дорожке местные жители смогут добираться до остановки на улице Хейкконена.

Фото: пресс-центр администрации города