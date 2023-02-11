Сегодня назовут имена победителей конкурса снежных и ледовых скульптур

11 февраля – заключительный день зимнего фестиваля «Гиперборея» (0+). Лейтмотивом фестиваля стала цитата из пролога к поэме Александра Пушкина «Руслан и Людмила» - «Там русский дух, там Русью пахнет». Программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Сегодня станут известные имена победителей конкурса снежных и ледовых скульптур. Мастера завершили работу над созданием своих шедевров - героев сказаний, былин, легенд и сказок. Более трех десятков фигур ждут петрозаводчан и гостей столицы Карелии на набережной. Первыми впечатлениями петрозаводчане начали делиться накануне.

С утра на Онежском озере рыбачат участники турнира по подледному лову рыбы на мормышку «Онежский окушок».

«Зимняя Калакунда» продолжится концертно-развлекательной программой «Золотые ворота» с розыгрышами призов. Здесь же можно будет отведать ухи.

У скульптуры «Рыбаки» соберутся любители скандинавской ходьбы. С их участием пройдет скандипарад «Легенды Гипербореи».

С 12:00 до 16:00 часов в квартале исторической застройки в районе улицы Федосовой и Неглинской набережной пройдет праздник музея-заповедника «Кижи» «Арт-зима в Старом городе».

В 14:00 – силовой турнир «Три богатыря».

В 16:30 у ротонды – огненное шоу от творческой группы «Плетущие огонь».

В 18:00 – в отеле Cosmos награждение и закрытие конкурса снежных и ледовых скульптур (для участников).

В здании мэрии пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров «Зимняя сказка».

Завершится фестиваль огненным шоу «Северный ветер» от петербургского театра огня Vasana в 17:30.

Отметим, что на время фестиваля в центре города изменена организация движения. Для безопасности участников зимнего мероприятия запретят проезд по улице Еремеева (от улицы Куйбышева до Набережного проспекта), по Набережному проспекту (от улицы Еремеева до проспекта Ленина), по проспекту Ленина (от Набережного проспекта до Пушкинской улицы). Изменения продолжат действовать до 21:00 воскресенья, 12 февраля. // фото: Татьяна Салтыкова