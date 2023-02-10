Петрозаводчане начали делиться фотографиями с фестиваля «Гиперборея»

Зимний фестиваль «Гиперборея-2023» в Петрозаводске идет полным ходом. На протяжении нескольких дней мастера из разных уголков страны трудятся над созданием персонажей и сюжетов из русских сказаний, былин и легенд из снега и льда. У гиперборейцев осталось меньше суток, чтобы закончить работу: в субботу 11 февраля финал и подведение итогов.

«Я не люблю массовые гуляния, с толпами людей, их хаотичным передвижением, мусором, который неизменно остается после некоторых отдыхающих. Поэтому мне редко удавалось увидеть весь фестиваль скульптур в полной красе. Но если приходишь после того, как отгремел праздник - уже отсутствует иллюминация, или наша капризная погода потрудилась, оставив вместо произведений ледового искусства снежные пеньки и сугробы»,

написала петрозаводчанка Татьяна Салтыкова.

На этот раз Татьяна пришла на набережную до основного празднования, чтобы полюбоваться ледяными шедеврами, оценить мастерство исполнения изысканных произведений. В итоге попала в суровое ледяное царство еще недоделанных фигур.

«Открытая площадка, порывистый шквальный ветер, срывающий тенты и роняющий таблички, звук электропил, врезающихся в толщу льда, и прорезающий контуры будущих изваяний, выточка мелких деталей и шлифовка... Нелегкий труд, который мало кто видит и замечает».

Напомним, что на суд жюри и публики будут представлены 10 снежных и 20 ледовых скульптур. 84 мастера участвуют в основной конкурсной программе фестиваля.

Все участники конкурса будут награждены памятными призами и подарками. Пять победителей в номинации «Лед» получат денежные призы, включая гран-при конкурса, а также специальные призы главы Петрозаводского городского округа и председателя Петрозаводского городского Совета. // Фото: Татьяна Салтыкова