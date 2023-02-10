Проезд в центре Петрозаводска сегодня вечером запретят

Схема движения временно изменится в центре Петрозаводска с 20:00 пятницы, 10 февраля. Это связано с проведением фестиваля «Гиперборея», сообщили в мэрии.

Для безопасности участников зимнего мероприятия запретят проезд по улице Еремеева (от улицы Куйбышева до Набережного проспекта), по Набережному проспекту (от улицы Еремеева до проспекта Ленина), по проспекту Ленина (от Набережного проспекта до Пушкинской улицы).

Эти изменения продолжат действовать до 21:00 воскресенья, 12 февраля. Напомним, для фестиваля создадут 30 композиций из льда и снега. // фото: Татьяна Салтыкова