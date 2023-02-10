Мэрия хочет найти перевозчика на три проблемных маршрута за 368 млн

На комиссии Петросовета 10 февраля депутатам рассказали о ходе транспортной реформы в Петрозаводске.

Для начала предполагается апробировать пилотный проект по запуску трех автобусных маршрутов, которые будут работать по новой схеме. Заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова рассказала, что выбраны самые проблемные маршруты 5, 14 и 29, которые связывают центр с отдаленными районами.

Администрация города предполагает заключить с победителем конкурса контракт на обслуживание этих маршрутов. Предполагаемая сумма контракта 368 миллионов рублей. Будущий перевозчик будет обязан иметь 35 новых автобусов, водители должны быть в форменной одежде, должен неукоснительно соблюдаться график движения автобусов.

При этом собранные с пассажиров деньги должны направляться в бюджет города. По расчетам Мизинковой, этот сбор составит 58,3 млн. рублей. Тариф, установленный для проезда граждан, перевозчик изменить не сможет. Реализация этого проекта намечена на 2023 год.

Депутаты предложили включить в конкурсную документацию условие, чтобы автобусы были зарегистрированы в Карелии. Мизинкова поддержала это предложение.

Депутаты сомневались, найдутся ли желающие принять участие в подобном конкурсе. Но Мизинкова ответила, что ожидает конкурентную борьбу. // фото «Петрозаводск говорит»