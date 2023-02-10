Депутата смутила тяжелая техника в русле Неглинки

10 февраля на заседании комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию депутаты подняли вопрос о соблюдении природоохранного законодательства при капитальном ремонте моста на улице Антикайнена.

По информации депутатов, тяжелая техника находится прямо в русле реки Неглинка. Это, считает депутат Галина Васильева, может нанести непоправимый ущерб водному объекту.

Васильева вспомнила схожую ситуацию, когда тяжелая техника работала на территории школы, а после завершения работ дети стали проваливаться в том месте, где находилась техника. Потребовалось насколько месяцев претензионной работы, чтобы заставить подрядчиков восстановить территорию.

По словам Васильевой, грунт с берега Неглинка строительная организация вывозит на Лыжную, 2 г. Депутаты пытались выяснить, насколько все это законно. Они обращались в природоохранную прокуратуру, но там пока не нашли нарушений.

Представители администрации столицы Карелии напомнили, что заказчиком ремонта моста выступает управление автомобильных дорог РК, которое обязано контролировать ход работ.

На комиссии приняли решение обратиться с официальным запросом в карельский Минтранс, в структуру которого входит управление автомобильных дорог.

Аварийный мост через Неглинку снесут, а на его месте установят новый. Работы должны выполнить до конца 2023 года. Мэрия выдала разрешение на снос 218 деревьев в месте проведения работ. После завершения капремонта моста подрядчик, как писал ранее глава города, восстановит нарушенное благоустройство – от газонов до тропинок. // фото «Петрозаводск говорит»