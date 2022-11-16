Аварийный мост в Петрозаводске демонтируют и построят новый

В Петрозаводске снесут аварийный мост через Неглинку на улице Антикайнена в районе бывшего кинотеатра «Калевала» и построят новый. Об этом сообщает ИА «Республика».

Аукцион на проведение капитального ремонта переправы завершился 14 ноября. На аукцион поступила одна заявка. Заказчиком выступило управление автомобильных дорог Карелии. Начальная цена контракта составила 398 965 671. Работы должны быть выполнены до конца 2023 года.

На месте аварийной переправы должен будет появиться новый железобетонный мост, освещение, тротуары и дорожные знаки. Также в ходе работ затронут контактные сети и сети связи.

В декабре 2021 года в Петросовете озвучивали сроки реконструкции двух переправ в столице Карелии – на Антикайнена и Мерецкова. // фото: google.com