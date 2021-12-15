Названы сроки реконструкции мостов на Антикайнена и Мерецкова

В Петросовете озвучили сроки реконструкции двух аварийных мостов на улицах Антикайнена и Мерецкова в Петрозаводске. Реконструкция моста на Мерецкова запланирована в 2022 году, на Антикайнена - в 2023-24 годах, сообщили в пресс-службе горсовета.

В Петросовете обсуждают проект решения, подготовленный комитетом градостроительства и землепользования города, о передачи этих двух мостов из муниципальной собственности в собственность республики.

Передача в республиканскую собственность позволит провести корректировку проектных документаций, а также последующие работы по приведению мостов через Неглинку и Лососинку в нормативное состояние.

Когда мосты передадут в собственность республики их смогут отремонтировать за счет субсидий из федерального бюджета. Подобную схему использовали при ремонте моста на улице Кирова. (фото yandex.ru)