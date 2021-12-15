В Петрозаводской губе Онежского озера замерили толщину льда

Специалисты городской администрации вместе с инспекторами центра ГИМС замерили толщину льда, проверили запрещающие знаки и провели беседы с рыбаками.

В Петрозаводской губе Онежского озера (в створах Московской и Мурманской улиц) толщина льда составила 15-16 см. На Логмозере в районе Рабочей и Логмозерской улиц толщина составляет 21 см.

В мэрии подчеркнули, что подобные мероприятия позволяют оценить безопасность прогулок и пеших переправ по замерзшим водоемам. Выезд на лед на автомобилях и любой другой сухопутной технике запрещен.

Петрозаводчанам рекомендуют соблюдать правила поведения на водоемах, учитывать погодные условия, быть внимательными, избегать большого скопления людей. Также к водоемам нельзя допускать детей. (фото пресс-центр администрации города)