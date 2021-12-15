Петрозаводск продолжают украшать к Новому году

Улицы Петрозаводска вовсю готовят к новогодним праздникам. К следующей неделе в городе каждый день вместе с освещением будут включать световые фигуры, сообщили в мэрии.

Подрядчик уже поставил их вдоль проспекта Карла Маркса на Санкт-Петербургской аллее, частично на площади Кирова, проспекте Ленина, Онежской набережной.

Скоро яркие объекты появятся разместят в скверах Машиностроителей, Кукковский Петух, Юрия Гагарина, Ивана Молчанова, Кинотеатра «Искра», на Березовой аллее и аллее Дружбы, в парке Железнодорожников, на месте будущей детской площадки около дома № 14 на улице Ключевой.

Рядом с торговым центома «Десяточка» и на площади Кирова установят также деревянные горки. На деревьях в Центральном сквере развесят гирлянды со звездами, на пересечении улицы Ровио с Комсомольским проспектом и на площади Нижнее Чапаевское Кольцо появятся «Звездные врата».

Сегодня в парке Удега на Птицефабрике и на Онежской набережной монтируют новогодние елки. Их уже поставили около дома № 63 на улице Жуковского и рядом с домами №№ 5 и 7 на улице Боровой. Ели также установили на площади Кирова и Главной площади в Соломенном. Всего в разных районах города смонтируют 15 новогодних елей.

На опорах освещения появились праздничные консоли. Световые фигуры, фотозоны и другую новогоднюю иллюминацию МУППЭС подключит после установки конструкций. Зажигаться огни будут ежедневно вместе с городским уличным освещением. Полностью завершить установку и подключение планируется к следующей неделе. // Фото: источник