Петрозаводчанам предлагают помериться силой в эти выходные

Петрозаводчане смогут помериться силой в завершающий день фестиваля «Гиперборея». 11 февраля в 14:00 на центральной сцене фестиваля в створе проспекта Ленина начнется шоу «Три Богатыря».

Стать его участниками могут физически подготовленные, здоровые телом и духом мужчины. Претендентов на титул самого сильного богатыря приглашают к двум часа к главной сцене.

Состязаться силачи будут по олимпийской системе, на выбывание, рассказали в администрации столицы Карелии. Участников ждет пять туров. Им предложат задания на выносливость, силу и смекалку. До финального тура дойдут лишь двое, один из которых и станет чемпионом шоу. Силачи получат грамоты, дипломы и подарки, а главный богатырь - приз. // фото unsplash.com