«Гиперборея» в этом году пройдет без праздничного фейерверка

Стала известна программа международного зимнего фестиваля «Гиперборея» (0+). В этом году фестиваль пройдет без фейервека.

Традиционно в программе конкурс фигур изо льда и снега, только в этом году из-за теплой зимы в конкурсе будет представлено больше ледовых скульптур. В рамках конкурса скульпторы создадут 30 композиций, финал состоится 11 февраля. За победу будут бороться скульпторы из Петрозаводска, Олонца и Кондопоги, Петербурга, Мурманска, Кировска, Благовещенска, Ижевска, Хабаровска, Архангельска, Тюмени, Томска, Череповца, Мончегорска, Омска, Нижнего Тагила, Рязани, Московской и Вологодской областей, из города Лоян (Китай).

В этот день для горожан и гостей столицы Карелии запланировано множество активностей, мастер-классов, концертов, спортивных состязаний, игровых программ и турнира по ловле рыбы на мормышку.

С 1 по 7 февраля будет работать «Школа скульпторов», организованы обучающие мастер-классы для молодежи по ледовой скульптуре. Восемь команд под руководством опытных наставников создадут восемь ледовых скульптур в дополнение к работам главного конкурса.

Новшеством фестиваля станет костюмированное шоу «Зимний бал», он пройдет для участников конкурса скульптур 11 февраля в отеле «Cosmos Petrozavodsk».

С 1 по 12 февраля будет работать «Резиденция Борея». Гости смогут сфотографироваться на троне, поучаствовать в мастер-классах и викторине. Программу «Арт-зима в Старом городе» готовит и музей-заповедник «Кижи».

В заключительный день на концертной площадке в створе проспекта Ленина в 12:00 состоится концерт фольклорных коллективов города, а в 17:30 театр огня Vasana из Петербурга устроит представление «Северный ветер». Подробная программа здесь.

Как отмечают организаторы, в программе фестиваля могут возникнуть изменения.