Кощей, Садко, Баба-яга и Емеля появятся на Онежской набережной

Жюри международного конкурса снежных и ледовых скульптур «Гиперборея» определилось с победителями. Лучшие эскизы выбрали 26 января. Теперь мастера превратят их в скульптуры, сообщили в пресс-службе мэрии.

На Онежской набережной создадут 10 снежных фигур и 20 из льда. Поскольку в этом году тема фестиваля «...Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…», это будут герои сказок, былин и другого фольклора.

- Среди конкурсных экспонатов и Баба-яга, и Кощей Бессмертный, Садко, Емеля, богатыри, Царевна-Лебедь, домовой и другие персонажи,

- рассказали в администрации Петрозаводска.

За победу будут бороться скульпторы из Петрозаводска, Олонца и Кондопоги, Петербурга, Мурманска, Кировска, Благовещенска, Ижевска, Хабаровска, Архангельска, Тюмени, Томска, Череповца, Мончегорска, Омска, Нижнего Тагила, Рязани, Московской и Вологодской областей, из города Лоян (Китай). // фото: администрация Петрозаводска