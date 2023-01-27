Отмена русской культуры и новый смысл памятников

При массовом сносе памятников, имеющих хотя бы косвенное отношение к русской или советской культуре, наши российские памятники обретают новые смыслы.

В ходе СВО на Украине Россия занимается поиском своей новой идентичности. 2022 год ознаменовался возвращением около 6 миллионов русских в состав Российской Федерации.

Одновременно во время разрушений и демонтажа памятников русским царям, писателям, полководцам, ученым в самой России обретают новый дополнительный смысл привычные глазу скульптуры.

Журналист обратился к новому, свежему взгляду на памятник Сергею Мироновичу Кирову, установленному на одноименной площади. (Видео)