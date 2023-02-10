В Олонце прошла своя «Гиперборея»

Участники конкурса снежных скульптур в Олонце создали настоящие шедевры. Фантазия и мастерство участников бьет через край.

Фотоальбом «Зимняя сказка», размещенный в группе «Олонецкий район» ВК, заполнен фотографиями причудливых снеговиков, которые создают праздничное настроение всем, кто на них смотрит.

Скульпторы всех возрастов создавали праздничное настроение в своем дворе и загружали фото с описанием композиции в открытый фотоальбом «Зимняя сказка» на страничку районной администрации во «ВКонтакте». В конкурсе приняли участие работы 39 участников, которые оценивались по количеству лайков под снимками.

«По итогам народного голосования большинство лайков собрала композиция «Зайцы биатлонисты», созданная народными мастерами Олонецкого районного суда, они и стали победителями,

- известила администрация Олонецкого района.

Благоприятная погода позволит жителям Олонца и гостям города увидеть веселые и забавные снежные фигуры.

Какие фигуры из снега и льда создают на набережной Онежского озера в Петрозаводске, можно посмотреть здесь. // фото со странички «Олонецкий район» ВК