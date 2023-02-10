Петрозаводчан приглашают на выставку творчества художников Зориных

Петрозаводчанам покажут яркие, сказочные картины Виктории Зориной и гравюры на бересте Владимира Зорина. Новая выставка карельских художников (0+) открывается в Музее изобразительных искусств Карелии. Вернисаж состоится сегодня, экспозиция будет работать до 12 марта.

Супруги работают в разных манерах и техниках. В их работах прослеживается связь с природой, окружающим миром, культурными пластами Карелии.

В произведениях Виктории Зориной – придуманные рыбы, птицы и коты, необыкновенные травы и ручьи, озера и леса. Работы выполнены в технике масляной пастели. Владимир Зорин создает гравюры на бересте с ручной доработкой акварелью и темперой. Автор умело соединяет современность и традиции.

Посетителям представят произведения из фондов и мастерской супругов-художников. // фото пресс-служба музея ИЗО