Игорь Растеряев выступит на фестивале «Воздух Карелии»

На фестивале «Воздух Карелии» (6+) выступит Игорь Растеряев. Он выйдет на сцену этого мероприятия уже не впервые, напомнили организаторы.

Его первый любительский клип «Комбайнеры» в 2010 году попал в топ-10 Рунета.

- Игорь действительно дипломированный актер и не имеет профессионального музыкального образования,

- сказано в группе фестиваля ВКонтакте.

Он 16-18 июня выйдет на сцену вместе с другими участниками: «Алисой», Гариком Сукачевым, TODD, Gayazov$ Brother$, «Наив» и «7Б».

Организаторы обещают скоро разместить новые анонсы. Подробную информацию можно будет узнать здесь. Стоимость билетов будет расти по мере приближения фестиваля.

Напомним, фестиваль возрождается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и пройдет на территории вотчины карельского Деда Мороза «Талвиукко». // фото: Фестиваль «Воздух Карелии» / ВКонтакте