На «Гиперборее» выросли новые поколения мастеров

Текст, фото: Елена Малишевская

Впервые конкурс снежных и ледовых скульптур провели в столице Карелии в 1999 году. И мы могли бы сказать, что нынешняя «Гиперборея» - уже 24-я, но не все так просто. Во-первых, фестиваль назвали фестивалем только в 2002 году, а во-вторых, в 2009-м не было конкурса снежных изваяний из-за плохой погоды (это когда слишком тепло), а в 2010-м «Гиперборею» и вовсе не проводили. История праздника сложная, но богатая. В этом году все в порядке, 8 февраля тридцать команд приступили к работе на набережной Онежского озера.

Как рассказали организаторы, лейтмотивом праздничных мероприятий стала цитата из пролога к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила»: «Там русский дух, там Русью пахнет». Мы побывали на набережной в день открытия, понюхали, никакого особенного запаха не заметили. А вот что «русский дух», это правда, участников фестиваля из-за рубежа нет. Разве что девушка из Китая Линь Линь Чжао. Правда, она уже несколько лет учится в Петрозаводском университете.

Скульпторы – их 84 человека - создают изо льда и снега героев сказаний, былин, легенд и сказок. Из-за нехватки снега было принято решение оставить только номинацию «Малый снежный куб» (десять скульптур), вместо больших снежных появятся десять дополнительных ледовых скульптур – итого двадцать.

«Галерея будет состоять из 10 снежных и 20 ледовых скульптур, выполненных профессиональными мастерами из городов Нижний Тагил, Хабаровск, Ижевск, Санкт-Петербург, Рязань, Томск, Омск, Тюмень, Череповец, Мончегорск, Архангельск, Севастополь, Московской, Вологодской, Мурманской, Амурской областей и Карелии»,

– рассказал директор Городского дома культуры Владимир Прикуль.

Участники фестиваля – это какие-то особенные люди, отдельная каста, которая каждый год собирается на набережной Онежского озера. Подгадывают свой отпуск или отпрашиваются с работы, снимают со школы детей и едут в Петрозаводск. Потом эти дети чуть подрастают и тоже берут в руки инструменты: они хотят делать свои скульптуры.

В этой команде трое участников: Василиса из Мурманской области, Вячеслав из Петрозаводска, Петр из Санкт-Петербурга. Принимают самостоятельное участие в фестивале уже третий год, в прошлом году их снежная скульптура заняла первое место. Их родители тоже где-то в других командах. Кто-то посмотрит и скажет: «Как же так? Дети с пилой в руках?». Да, с пилой, и с лопатой, и с киркой. Посмотрев, как они работают, мы за них совершенно спокойны. И рядом всегда взрослый куратор. Ребята делают избушку на курьих ножках. Слава бодро цитирует стихи из мультфильма «Летучий корабль»:

«Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка!»

Лизе Смирновой всего 25 лет, а в фестивале «Гиперборея» принимает участие уже двенадцатый раз. Начинала с малых снежных кубов, потом перешла на большие, и вот пробует себя в качестве ледовых дел мастера. Папа помогает. Скульптура будет называться «Живительная сила».

«Тема фестиваля – русские сказки, поэтому мы взяли за основу нашей ледовой истории живую и мертвую воду. Они работают только в связке, когда вместе. У нас по композиции два потока воды, которые соединятся в один. Вокруг будут цветы, бабочки, стрекозы, вот такая у нас задумка».

Директор Городского дома культуры Владимир Прикуль пообещал, что будет какая-то невероятная подсветка скульптур – ее будет делать компания, которая специализируется на производстве и комплексном решении освещения фасадов, мостов, спортивных сооружений, высотных зданий и масштабных объектов.

«Иллюминация в этом году должна заиграть новыми красками и создать определенное праздничное настроение жителям и гостям города».

На набережной уже стоят несколько готовых ледовых фигур – их сделали участники проекта «Школа скульпторов 60 Параллель». Также есть очень симпатичная фотозона – ледяные глыбы с рисунками, напоминающими петроглифы.





Главный день фестиваля – суббота 11 февраля. Праздник начнется в 9 утра у ротонды городским турниром по подледному лову рыбы на мормышку «Онежский окушок». Затем - концертно-развлекательная программа «Золотые ворота» с розыгрышами призов. Обещают накормить финской ухой со сливками «Lohikeitto».



На Онежской набережной (при условии достаточного количества снега) пройдет традиционный конкурс по изготовлению снеговиков. У памятного знака «Рыбаки» соберутся любители скандинавской ходьбы. С их участием состоится Скандипарад «Легенды Гипербореи». В здании мэрии будут проводиться мастер-классы «Зимняя сказка» по изготовлению сувениров. Гостей фестиваля научат делать карельский рожок, медведя, 3D-открытку, сувениры из пряжи, а также расписывать исторические миниатюры.





Праздничный салют в этом году отменили. И сколько простоят снежные и ледовые скульптуры, никто не знает. Владимир Прикуль сказал, что «будем смотреть по ситуации». В прошлом году, например, горожан ждал неприятный сюрприз: кто-то отложил поход на набережную на неделю, а через неделю никакой фестивальной красоты не осталось, фигуры снесли.

Так что, наверное, есть смысл прийти на праздник именно в субботу 11 февраля. Будет многолюдно и весело. Как говорят в Петрозаводске, отметим зимний День города.