Петрозаводчан ждет мировая премьера хоровой кантаты «Монологи поэта»

В Карельской филармонии состоится мировая премьера хоровой кантаты «Монологи поэта».

10 февраля в Карельской филармонии пройдет очередной концерт из цикла «Гений места». Напомним, что каждый концерт этого цикла – рассказ о личности, судьба которой так или иначе связана с Карелией. 10 февраля постоянный ведущий рубрики директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг расскажет об Армасе Мишине, писателе, поэте и переводчике, знатоке и популяризаторе эпоса «Калевала».

Кроме того, будут исполнены произведения Валерия Гаврилина, Антона Вискова, Евгения Сергеева, Владислава Панченко. Поклонникам Мужского камерного хора Карельской филармонии под управлением Алексея Умнова хорошо знакомы фамилии этих современных композиторов, которые давно сотрудничают с нашим хором, а ряд сочинений было ими написано специально для петрозаводских хористов. Также на концерте прозвучат стихи Армаса Мишина в исполнении солиста филармонии актера Александра Картушина.

Главной интригой концерта станет мировая премьера кантаты для мужского хора и фортепиано композитора, доктора искусствоведения, профессора Петрозаводской консерватории им.Глазунова Бориса Напреева «Монологи поэта» на стихи Армаса Мишина.

Бориса Дмитриевича и Армаса Иосифовича связывала многолетняя дружба, а их творческое сотрудничество подарило нам десятки замечательных произведений, среди которых наиболее известны оперы «Тростниковая свирель» и «Стрела девы Похъелы», балет «Лемминкейнен» (либретто к нему написал А.Мишин), кантаты «Калевальские герои» и «Мой город».

О том, как начиналась крепкая дружба поэта и композитора, откуда у выросшего в Сибири смоленского паренька Бориса Напреева искренняя любовь к карело-финскому эпосу, о незаслуженно забытых именах наших земляков-деятелей культуры и о многом другом смотрите в коротком интервью, которое Борис Дмитриевич дал пресс-службе Карельской филармонии.

Билеты на концерт можно приобрести в кассе (76-92-08) и на сайте филармонии.

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