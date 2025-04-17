Самокатчик нарвался на крупный штраф на Онежской набережной

На Онежской набережной в Петрозаводске отловили нарушителя. Дорожные полицейские вышли в рейд «Мобильная безопасность», в ходе которого напоминали правила безопасности велосипедистам и тем, кто передвигается на СИМ (средства индивидуальной мобильности).

16 апреля был остановлен 44-летний мужчина на электросамокате. Средство передвижения оказалось слишком мощным и чтобы с ним управляться нужно водительское удостоверение. Мужчину отстранили от управления и составили на него административный материал ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Санкция предусматривает штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

В ГАИ напомнили, что если максимальная мощность транспортного средства в режиме нагрузки более 250 Вт и менее 4000 Вт, то его приравнивают к мопеду.

Напомним, что с 14 апреля по Набережному проспекту запрещено ездить на электросамокатах. © «Петрозаводск говорит»