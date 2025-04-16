16 апреля 2025, 18:51
Автобусы в Карелии переходят на летнее расписание
Расписание еще могут обновить, добавив дополнительные рейсы
фото «Петрозаводск говорит»
Автовокзал Петрозаводска вводит с 25 апреля летнее расписание.
При этом в расписание пригородных и междугородних рейсов еще могут внести изменения и добавить дополнительные автобусные рейсы.
Пассажирам стоит быть внимательными, так как некоторые рейсы начнут курсировать лишь с 30 апреля, предупредили в «Карелавтотрансе». В частности, это касается рейсов в Кудаму и Малую Суну. © «Петрозаводск говорит»