Автобусы в Карелии переходят на летнее расписание

Автовокзал Петрозаводска вводит с 25 апреля летнее расписание.

При этом в расписание пригородных и междугородних рейсов еще могут внести изменения и добавить дополнительные автобусные рейсы.

Пассажирам стоит быть внимательными, так как некоторые рейсы начнут курсировать лишь с 30 апреля, предупредили в «Карелавтотрансе». В частности, это касается рейсов в Кудаму и Малую Суну. © «Петрозаводск говорит»