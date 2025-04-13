13 апреля 2025, 14:27
Общество

Важное изменение вводится на набережной Петрозаводска

С 14 апреля будет запрещено движение электросамокатов по Набережному проспекту
Фото: «Петрозаводск говорит»

С понедельника, 14 апреля, в Петрозаводске запрещается движение электросамокатов по Набережному проспекту. Об этом напоминает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Запрет будет распространяться на участок Набережного проспекта от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса. Нововведение призвано повысить безопасность жителей и гостей города.

Будет запрещено движение по набережной на любых средствах индивидуальной мобильности. К ним, помимо самокатов, относятся электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочее.

Петрозаводчан и гостей карельской столицы просят учитывать эту информацию и не нарушать правила. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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