Важное изменение вводится на набережной Петрозаводска

С понедельника, 14 апреля, в Петрозаводске запрещается движение электросамокатов по Набережному проспекту. Об этом напоминает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Запрет будет распространяться на участок Набережного проспекта от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса. Нововведение призвано повысить безопасность жителей и гостей города.

Будет запрещено движение по набережной на любых средствах индивидуальной мобильности. К ним, помимо самокатов, относятся электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочее.

Петрозаводчан и гостей карельской столицы просят учитывать эту информацию и не нарушать правила. © «Петрозаводск говорит»