13 апреля 2025, 14:27
Важное изменение вводится на набережной Петрозаводска
С 14 апреля будет запрещено движение электросамокатов по Набережному проспекту
Фото: «Петрозаводск говорит»
С понедельника, 14 апреля, в Петрозаводске запрещается движение электросамокатов по Набережному проспекту. Об этом напоминает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Запрет будет распространяться на участок Набережного проспекта от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса. Нововведение призвано повысить безопасность жителей и гостей города.
Будет запрещено движение по набережной на любых средствах индивидуальной мобильности. К ним, помимо самокатов, относятся электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочее.
Петрозаводчан и гостей карельской столицы просят учитывать эту информацию и не нарушать правила. © «Петрозаводск говорит»