13 апреля 2025, 13:19
Общество

Сосульки летят на головы людям в центре Петрозаводска

На проспекте Ленина сложилась опасная ситуация
Фото: «Петрозаводск говорит»

В центре Петрозаводска сложилась опасная ситуация. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, с крыши дома №37 по проспекту Ленина падают сосульки. Они сыплются прямо на тротуар.

Информация об этом была передана специалистам для принятия мер. Жителей Петрозаводска и гостей города просят быть крайне осторожными при движении в указанном районе. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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сосульки
ЕДДС
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