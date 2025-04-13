Сосульки летят на головы людям в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска сложилась опасная ситуация. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, с крыши дома №37 по проспекту Ленина падают сосульки. Они сыплются прямо на тротуар.

Информация об этом была передана специалистам для принятия мер. Жителей Петрозаводска и гостей города просят быть крайне осторожными при движении в указанном районе. © «Петрозаводск говорит»