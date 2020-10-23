С завтрашнего дня на трассе «Фонтаны» будет включаться освещение

С 24 октября на лыжной трассе «Фонтаны» будет включаться освещение, сообщает городская администрация.

Искусственный свет позволит жителям и гостям города комфортно заниматься спортом и гулять на лесном стадионе в часы сумерек. В начале дня фонари будут зажигаться в 6.00 и отключаться с городским освещением. В данный момент это около 7.30 утра.

Вечером фонари будут также зажигать вместе с городским освещением (около 16.45), а выключать в 22.00. Освещение на трассе планируется включать до середины марта. Длительность работы городских фонарей меняется в зависимости от длины светового дня. Уличное освещение на трассе «Фонтаны» от въезда до «Развилки» оборудовали в прошлом году.

Развитие объекта продолжается. Сейчас на трассе при поддержке инвесторов проводят интернет и оборудуют парковку для посетителей. «Петрозаводск говорит» писал об этом.

Фото из группы Администрация Петрозаводского городского округа