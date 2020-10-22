22 октября 2020, 11:21
Спорт

Два футбольных поля с искусственным покрытием появятся в Петрозаводске

Российский футбольный союз оказал помощь спортивной школе №7 карельской столицы

В Петрозаводск доставлены два комплекта футбольных полей с искусственным покрытием размерами 61×31 м и 21×41 м от Российского футбольного союза, сообщает министерство спорта Республики Карелия. Одно из них, размером 21х41 м, планируется уложить в ноябре в зале спортивной школы №7 на улице Парковой. Укладка второго поля на запасном поле стадиона «Юность» будет осуществляться в 2021 году.

В ближайшее время спортивная школа №7 получит от Российского футбольного союза инвентарь, футбольные манишки и мячи для детей 7-11 лет.

Напомним, что в декабре 2019 года Комиссией при Российском футбольном союзе Спортивной школе №7 Петрозаводска был присвоен статус «Детский футбольный центр». Благодаря этому в течение нескольких лет Российский футбольный союз окажет спортивному учреждению нефинансовую поддержку (футбольные поля, инвентарь, экипировка, обучение тренерского состава) на сумму 30 миллионов рублей (фото министерства спорта Республики Карелия).

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Метки: 
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