22 октября 2020, 10:15
Спорт

Танцоры из Петрозаводска взяли золото на турнире в Санкт-Петербурге

Петрозаводчане стартовали в новом сезоне с победы в рейтинг-турнире

Танцоры из Петрозаводска Павел Карпов и Ксения Колосова показали высокий результат на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Наши земляки взяли золото рейтинг-турнира, организованного федерацией спортивных танцев Северной столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Павел и Ксения стали лучшими в категории «RS взрослые + молодежь» в европейской программе.

Соревнования получились весьма представительными. В них приняли участие более трехсот пар из Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Череповца, Мурманска, Ленинградской и Московской областей. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска

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