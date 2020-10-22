Танцоры из Петрозаводска взяли золото на турнире в Санкт-Петербурге

Танцоры из Петрозаводска Павел Карпов и Ксения Колосова показали высокий результат на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Наши земляки взяли золото рейтинг-турнира, организованного федерацией спортивных танцев Северной столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Павел и Ксения стали лучшими в категории «RS взрослые + молодежь» в европейской программе.

Соревнования получились весьма представительными. В них приняли участие более трехсот пар из Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Череповца, Мурманска, Ленинградской и Московской областей. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска