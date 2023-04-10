С десяток баров закрыли в Петербурге

Тринадцать баров опечатали и закрыли на Думской улице и улице Ломоносова в Санкт-Петербурге в ночь на 9 апреля. Замки и цепи повесили следователи в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя, пишет газета «Коммерсантъ».

Теперь посетителей на дверях увеселительных заведений встречают объявления с текстом о том, что бары «являются доказательством в рамках уголовного дела».

По информации издания, эти тринадцать баров стали последними из работавших на двух улицах Северной столицы после первого рейда силовиков. В первый раз правоохранители опечатали 17 заведений общепита.

По версии следователей, 22 февраля в Сети была размещена публикация о проведении в одном из баров мероприятия для подростков, на котором несовершеннолетним продавали алкоголь. Следователи возбудили уголовное дело. В феврале СКР и полиция уже проводили обыски на двух улицах, тогда изъяли около 50 литров нелегального алкоголя, несколько заведений закрылись. // фото «Петрозаводск говорит»