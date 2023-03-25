25 марта 2023, 13:42
Происшествия

Около двадцати популярных баров в Петербурге закрыты и опечатаны

В заведениях проводится проверка в рамках уголовного дела о негативном влиянии на подростков

Любители погулять на выходных в Санкт-Петербурге могут быть огорчены. Городской Следственный комитет остановил работу ряда популярных баров на улицах Думская и Ломоносова, сообщает  «Фонтанка».

В частности, остановлена работа баров «Фидель», «СССР», GoodPeople, Scandal, Rocket, Quarenghi, Probirka.

Их проверяют на вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятии бродяжничеством или попрошайничеством. // Фото: freepik

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