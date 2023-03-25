Около двадцати популярных баров в Петербурге закрыты и опечатаны

Любители погулять на выходных в Санкт-Петербурге могут быть огорчены. Городской Следственный комитет остановил работу ряда популярных баров на улицах Думская и Ломоносова, сообщает «Фонтанка».

В частности, остановлена работа баров «Фидель», «СССР», GoodPeople, Scandal, Rocket, Quarenghi, Probirka.

Их проверяют на вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятии бродяжничеством или попрошайничеством. // Фото: freepik