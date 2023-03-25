Подозреваемого в избиении в баре разыскивают в Петрозаводске

В одном из развлекательных заведений на улице Коммунальная в Петрозаводске перед Новым годом произошла драка. Полиция разыскивает подозреваемого мужчину. 25 марта правоохранители опубликовали видеозапись, на которой может быть запечатлен злоумышленник. В кадре – мужчина в темной одежде и шапочке проходит по улице.

В городской полиции подозревают этого мужчину в причинении телесных повреждений.

Бдительных петрозаводчан просят сообщать значимые сведения о личности подозреваемого или местонахождении по телефону: 8 999-094-55-89.