В Карелии раскрыли убийство 14-летней давности

Убийца заслушал приговор. 65-летнего мужчину признали виновным в преступлении, которое произошло в августе 2008 года. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

В момент преступления мужчина был пьян. Следователи установили, что в лесном массиве Суоярвского района на почве личных неприязненных отношений мужчина избил палкой 51-летнего мужчину. Удары он наносил в голову. Потерпевший умер. Мужчина переместил тело убитого на берег озера, привязал камни и утопил. С лета 2008 года потерпевший считался без вести пропавшим, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.

Следователи смогли выйти на след убийцы в октябре 2022 года. В настоящее время подсудимый отбывает наказание за другое особо тяжкое преступление и содержится в местах лишения свободы. // фото freepik.com